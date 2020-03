Coronavirus, 26 nuovi casi accertati in Alto Adige: totale a quota 103

BOLZANO. Nella giornata di ieri, 11 marzo, sono stati complessivamente analizzati 242 campioni di pazienti altoatesini. Il risultato del test ha dato esito positivo per 26 persone, portando a 103 il numero totale di positivi al Sars-Cov-2 in Alto Adige.

Attualmente ci sono 572 persone si trovano in isolamento domestico. La situazione dei pazienti ricoverati è la seguente: 47 persone sono state ricoverate in ospedale, di queste 33 sono risultate positive al test e altre 14 sono sospettate di avere contratto la Sars-Cov-2.

Nella struttura di Colle Isarco in quarantena ci sono 14 persone senza sintomi, ma con sospetta infezione da coronavirus.

All'ospedale di Merano sei persone sono in terapia intensiva, a Bolzano, invece, una.

La situazione dei posti letto nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige continua ad essere sotto controllo, sia per quanto riguarda i ricoveri regolari che per quelli in terapia intensiva.

L'anziana deceduta durante la notte era stata ricoverata all'ospedale provinciale di Bolzano il 9 marzo. Le condizioni dell'ultraottantenne si erano rapidamente aggravate, tanto che la scorsa notte è purtroppo deceduta. La donna era risultata positiva al test Covid-19.