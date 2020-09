Coronavirus, 15 mila gli altoatesini che hanno sviluppato gli anticorpi

TRENTO. Sono oltre 15 mila gli altoatesini che hanno sviluppato anticorpi contro il Covid-19. Sei volte il numero totale dei casi ufficialmente registrati finora durante la pandemia ma comunque pari solo al 2,9% della popolazione

Il dato emerge dallo studio effettuato dall'Astat assieme al Servizio sanitario dell'Alto Adige, alla "Claudiana" ed altri partner.

In provincia di Bolzano il virus ha fatto 292 vittime: attualmente ci sono sei pazienti Covid nei normali reparti ospedalieri e 2 in terapia intensiva. L'indagine fornisce una serie di dati interessanti che aiutano a capire come si è "mosso" e chi ha colpito il virus.

Leggi il servizio integrale sulla nostra edicola online.