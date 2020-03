Coronavirus, è in quarantena ma va per uffici a Bolzano

BOLZANO. Era in quarantena, ma ha lasciato l'isolamento per andare per uffici pubblici per questioni amministrative. È il caso più clamoroso registrato ieri, 13 marzo, a Bolzano, ma non sono mancate altre trasgressioni.

«State a casa! Riceviamo molteplici notizie di reato per l'inosservanza delle direttive per il coronavirus e le forze dell'ordine in questo momento così delicato servono su altri campi». È l'appello che la Procura di Bolzano rivolge alla cittadinanza.