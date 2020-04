Coronaviris, l'Inno Costituzionale d'Italia eseguito online dal Coro Paganella

TRENTO. L'Inno Costituzionale d'Italia in un video realizzato nei giorni scorsi dal Coro Paganella diretto dal maestro Claudio Vadagnini.

Ideato da Valentina Miorandi, l'Inno è stato realizzato insieme al musicista Emanuele Lapiana. Le parole sono tratte esclusivamente dal testo della carta Costituzionale italiana.

Suggestiva l'esibizione, che riunisce in un unico schermo tutti i coristi impegnati nelle proprie abitazioni.

Ad accompagnarlo un testo: "l richiamo ai principi costituzionali in questo momento di emergenza nazionale rafforza la solidarietà e il senso di appartenenza allo Stato. La difficoltà può mettere in pericolo la coesione sociale.

Oggi siamo costretti a limitare i nostri diritti per superare l'emergenza e poi dovremo essere solidali per superare le difficoltà economiche. Quale momento migliore per ricordare i principi costituzionali e per celebrare la Costituzione che è stata scritta in un periodo per certi versi analogo a quello che stiamo vivendo e in cui era necessario ripartire, insieme".