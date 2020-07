Controlli della polizia a Riva del Garda, identificate 200 persone

TRENTO. Oltre 200 persone sono state identificate nel corso dei controlli, previsti dal questore Claudio Cracovia, svolti dal Commissariato di Riva del Garda e dal Reparto prevenzione crimine di Milano.

Numerosi anche i controlli agli esercizi commerciali, risultati, peraltro, tutti in regola. Le verifiche si sono concentrate in particolare nei luoghi e nei locali dove è maggiore la possibilità di aggregazioni di persone che potrebbero, da un lato essere soggette all'uso di stupefacenti e, dall'altro, per prevenire quelle situazione di rischio che potrebbero far risalire la curva dei contagi.

Sono stati denunciati due rumeni, un uomo ed una donna, per esercizio molesto dell'accattonaggio. La donna, fingendosi muta, cercava di impietosire le persone chiedendo ripetutamente dei soldi.