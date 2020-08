Controesodo, traffico intenso sulle strade della regione

TRENTO. Traffico intenso oggi sull'autostrada del Brennero e sulle principali vie di percorrenza del Trentino-Alto Adige. S

ull'A22 in direzione sud tra Chiusa ed Affi vengono segnalate code a tratti e tra Carpi e l`allacciamento A1 (Modena) ci sono 8 km di coda per traffico intenso. Anche in direzione nord tra Rovereto Nord e Trento Nord rallentamenti e code per traffico intenso.

Traffico intenso, perlopiù dovuto ad una prima ondata di rientro viene segnalato anche sulla statale del Brennero, in Val Venosta, Val Pusteria e Val Gardena.