Contratti pubblici, sindacati trentini in piazza sabato 9 maggio

TRENTO. «Nessuno si salva da solo da questa grave crisi sanitaria ed economica, non si possono chiedere sacrifici alle fasce più deboli e poi non si è in grado di trovare soluzioni coerenti e di prospettiva. Manca il coinvolgimento delle parti sociali. In questo modo si crea tensione sociale e si rende incerto il futuro del territorio. Manca una visione e una capacità di analizzare i possibili scenari e alternative in attesa di trovare una quadra per queste risorse».

Lo affermano in una nota i sindacati Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl del Trentino. «Per questi motivi - annunciano - saremo in piazza sabato 9 maggio, alle ore 10 con le confederazioni Cgil Cisl Uil, per il rispetto degli impegni assunti nei contratti pubblici, per potenziare la sanità pubblica, per dare risposte a tutti i lavoratori dei servizi pubblici trentini che non si sono mai fermati in questa emergenza».