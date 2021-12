Contagiata famiglia non vaccinata. Donna incinta in terapia intensiva

BOLZANO. Preoccupazione per una famiglia contagiata dal Covid in Alto Adige. Come riferisce il sito della Tgr di Bolzano, una donna incinta è stata ricoverata a Merano in terapia intensiva e successivamente a Bolzano.

Sono risultati positivi anche il marito e una bimba piccola.

La situazione è tenuta monitorata dai sanitari. I timori in particolare riguarderebbero le condizioni del feto.

La famiglia non sarebbe vaccinata.