"Congiunti miei": mandateci i selfie dei vostri incontri con la mascherina

TRENTO. E' il 4 maggio. Finalmente. Da oggi, mettendo sempre in primo piano la sicurezza, è possibile incontrare di nuovo genitori, fratelli, fidanzati che il Coronavirus ha separato per due mesi.

Se anche voi avete approfittato di questa opportunità, se avete potuto "stringere il gomito" di un vostro caro che avevate visto finora solo in video, e avete voglia di condividere la vostra gioia con noi, mandateci i vostri selfie al "Trentino", all'indirizzo lettere@giornaletrentino.it. Le pubblicherenmo sul nostro sito internet.

L'iniziativa si chiama "Congiunti miei": attendiamo le immagini delle vostre famiglie finalmente riunite (ma niente assembramenti: meglio ritrovarsi in pochi alla volta!), dei vostri sorrisi con la mascherina dopo due mesi di stop. Le aspettiamo con entusiasmo.



-----



Ma non vogliamo fermarci qui. Il mese di maggio significa "libertà ritrovate" anche per chi fa sport. Da oggi raccoglieremo quindi anche le immagini delle vostre camminate (in città o nei boschi) e corse a piedi o in bicicletta. Un ritorno non ancora - purtroppo - alla normalità, ma una riconquista di momenti importanti per il benessere di tutti, sia fisico psicologico. Chi fa running o ama pedalare sa quanto queste attività siano importanti per stare meglio. L'iniziativa si chiama "Torno a correre". Mandateci allora i vostri selfie, con o senza la mascherina a seconda dell'attività che state facendo. Allora cosa aspettate? Salite in sella, mettete scarpe da running o scarponcini e partite. Ci rivediamo su questo sito.