Confermata la zona bianca per l'Alto Adige

BOLZANO. Dopo i timori delle ultime ore, la Provincia di Bolzano resta zona bianca. A determinare questa valutazione la situazione negli ospedali in Alto Adige con il 16% di posti letto nei normali reparti e l'8% di letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, secondo i dati Agenas.

L’Alto Adige è stato in bilico fino all’ultimo: si riteneva infatti probabile che transitasse in giallo assieme al Friuli, che già aveva deciso in questo senso, considerata in particolare l’alta incidenza dei contagi. Per ora è confermata la zona bianca, ma la provincia di Bolzano resta sorvegliata speciale.