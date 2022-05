Concerto di Vasco: parcheggi, viabilità, divieti, ecco tutte le mappe

TRENTO. Il doppio concerto di Vasco Rossi a Trento (quello per i fans del 19 maggio e quello vero e proprio del 20 maggio) sono ormai ad un passo ma sono ancora numerosissimi i lettori che chiedono indicazioni operative su parcheggi, viabilità e divieti vari.

Ce ne siamo occupati lungamente tanto da spiegare cosa potrà entrare nella Trentino Music Arena e cosa no (ad esempio NIENTE ombrelli e power bank per ricaricare il telefonino) e altre indicazioni tra cui quella che si potrà cambiare il nome del possessore del biglietto direttamente alle casse, nel caso di defezioni dell’ultimo minuto di chi aveva effettuato la prenotazione del biglietto.

Ora torniamo ad occuparci di mobilità, in particolari di parcheggi e di divieti di viabilità, con tutte le mappe che sono state messe a disposizione dagli organizzatori, dall’Ufficio stampa della Provincia e dalla polizia locale del Comune di Trento.

GIOVEDì 19 MAGGIO 2022 – Area Gialla

In previsione del concerto di Vasco Rossi di venerdì 20 maggio, la polizia locale di Trento ha elaborato un piano straordinario della viabilità. Ecco i principali provvedimenti: I divieti interesseranno tutte le aree cittadine a partire dal centro di Trento per cui sono previste le seguenti limitazioni e divieti

Dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di giovedì 19 maggio vengono attuati i presidi dell’Area Gialla.

Il presidio consiste nel verificare che all’interno della stessa il traffico sia limitato ai soli aventi diritto per evitare che chi assiste agli eventi utilizzi spazi di parcheggio non previsti e evitare anche che all’interno dell’area si posizionino venditori ambulanti.

Il transito è consentito: - ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici; - ai mezzi del trasporto pubblico.

La mappa dell’area gialla

CHIUSURA TANGENZIALE

Dalle ore 14.00 del giorno 19 maggio alle ore 5.00 del 20 maggio la tangenziale dall’uscita 2 (rotatoria Marinai d’Italia) all’uscita 3 (direzione Ravina) viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.

La mappa della chiusura della tangenziale del 19 maggio

VENERDì 20 MAGGIO 2022 – Area Rossa

Dalle ore 22.00 di giovedì 19 maggio vengono attuati i presidi dell'Area rossa.

In questa fase il presidio consiste nel verificare che all’interno della stessa il traffico sia limitato ai soli aventi diritto al fine di evitare che chi assiste agli eventi utilizzi spazi di parcheggio non previsti e nel contempo all’interno dell’area si posizionino venditori ambulanti.

Il transito è consentito: - ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici; - ai mezzi del trasporto pubblico.

La mappa dell’area rossa

CHIUSURA TANGENZIALE

Dalle ore 9.00 del giorno 20 maggio alle ore 7.00 del 21 maggio la tangenziale viene chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni dall’uscita 1 all’uscita 3. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi.

La mappa della chiusura della tangenziale del 20 maggio.

PARCHEGGI

I parcheggi sono sostanzialmente divisi in 4 aree, per un totale di circa 25.000 posti.

19 MAGGIO

Nella giornata del 19 maggio sarà disponibile il parcheggio in via al Desert raggiungibile dalla tangenziale utilizzando le uscite 4 (a tangenziale chiusa le persone a piedi saranno indirizzate lungo la tangenziale fino all’uscita 2 e poi verso l’accesso all’area del concerto).

20 MAGGIO

Per il 20 maggio ci saranno: - i parcheggi a Trento città: da Ravina fino all’ex Zuffo passando per l’area di via al Desert, Sanseverino, Monte Baldo, ex Italcementi) - per circa 15.000 - 16.000 posti auto: sono raggiungibili a piedi in fase di deflusso;

La mappa dei parcheggi cittadini

- parcheggi nella zona nord - Spini di Gardolo/Interporto/Lavis (per circa 6.000 posti con servizio di navetta con orario continuato attivo fino a via Barbacovi – piazza Fiera e a seguire con il percorso pedonale); è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età;

- parcheggi nella zona est - Pergine (per circa 3.000 posti con servizio di navetta con orario continuato attivo fino a viale Rovereto e a seguire con il percorso pedonale); è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età;- parcheggi nella zona di Riva del Garda – con servizio di trasporto in pullman fino a Trento con orario continuato (in totale circa 2.200 posti auto: 1.800 parcheggi in zona Baltera, quartiere fieristico, e i rimanenti nell'area ex Cattoi lungo la strada statale 240): è obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

Nella giornata del 20 maggio per chi arriverà in auto e parcheggerà nei parcheggi cittadini:

- per i parcheggi più a nord sempre cittadini (quali San Severino, ex Italcementi, Monte Baldo, Ex Zuffo) il flusso pedonale seguirà via Sanseverino, Corso del Lavoro e della Scienza, via Ghiaie, via Al Desert, da qui si seguirà la tangenziale con un percorso dedicato per i pedoni fino all’arena concerto. Stesso percorso si dovrà seguire in fase di deflusso dall’arena verso i parcheggi cittadini.- è sconsigliato cercare parcheggio nel centro di Trento perché i parcheggi del centro cittadino saranno sostanzialmente occupati dai residenti, in quanto una significativa quota dei parcheggi normalmente a disposizione della cittadinanza sarà riservata per la prenotazione da parte degli spettatori dell'evento. E' consigliato invece prenotare un posto auto nei parcheggi dedicati all'evento e poi utilizzare una navetta per avvicinarsi al concerto.

Ecco la mappa dei parcheggi: potete zoomare o scaricarla

parcheggi by Red Azione on Scribd

NAVETTE

Per i possessori di biglietto attestante il pagamento del parcheggio l'utilizzo delle navette è gratuito e non necessita di prenotazione.

Chi lascia la macchina a casa e vuole utilizzare comunque la navetta deve acquistare un biglietto entro le ore 12.00 di giovedì 19 maggio.

Navetta Rossa

Capolinea Trento: via Barbacovi

Parcheggio interporto Trento:

- servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 20.00 con orario continuato- servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuatoÉ obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

La mappa della Navetta Rossa

Navetta Blu

Capolinea Trento: viale Rovereto

Parcheggi Pergine Valsugana:

- servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 20.00 con orario continuato- servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuatoÉ obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

La mappa della Navetta Blu

Navetta Verde

Capolinea Trento: lung'Adige S.Nicolò

Parcheggi Riva del Garda

- servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 08.00 alle 19.00 con orario continuato- servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 01.30 alle 08.00 con orario continuatoÉ obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età.

La mappa della Navetta Verde

I DIVIETI

In previsione del concerto di Vasco Rossi di venerdì 20 maggio, la polizia locale di Trento ha elaborato un piano straordinario della viabilità. Ecco i principali provvedimenti: I divieti interesseranno tutte le aree cittadine a partire dal centro di Trento per cui sono previste le seguenti limitazioni e divieti

Già dalla giornata di giovedì 19 maggio poi è prevista secondo gli orari riportati nello schema qui sotto anche la chiusura della Statale n.12

Limitazioni e divieti che riguarderanno naturalmente anche le zone a sud della città

In particolare restrizioni nelle giornate di giovedì e venerdì riguardano l'area tra l'uscita del Marinaio e Ravina