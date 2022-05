Concerto di Vasco e lo sciopero dei treni: la fascia di garanzia dalle 16 alle 19

TRENTO. L’annuncio dello sciopero dei treni indetto per domani, 20 maggio, ha messo in agitazione molti fan di Vasco Rossi che avevano scelto, per assistere al concerto, di raggiungere Trento su rotaia.

Ecco la risposta della Provincia di Trento alle preuccupazioni.

“In merito allo sciopero generale annunciato per domani, che riguarda anche il settore dei trasporti pubblici, la Provincia autonoma di Trento, ricorda che la fascia di garanzia dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di domani, venerdì 20 maggio 2022, copre l’arco temporale in cui è previsto il maggiore afflusso di viaggiatori per il concerto di Vasco Rossi.

Inoltre si precisa che i servizi di rientro con le navette e la ferrovia si svolgeranno nelle prime ore notturne del giorno sabato 21 maggio, in una giornata quindi non interessata dallo sciopero.

La Provincia informa inoltre che non sono previste adesioni allo sciopero da parte dei vettori privati che garantiscono il servizio navetta da Pergine, Riva del Garda e dall’Interporto durante la giornata di domani, mentre anche in questo caso i viaggi di ritorno verso i parcheggi saranno svolti nelle prime ore di sabato 21 maggio.