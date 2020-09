Comunali, ad Arco c'è la sorpresa Parisi: in lotta per il ballottaggio

RIVA - ARCO. Sta ottenendo un risultato clamoroso, ad Arco, l'ambientalista Chiara Parisi che nel primo pomeriggio è impegnata in un testa a testa con Giacomo Bernardi, alla guida della coalizione di centrodestra, per andare al ballottaggio contro il sindaco uscente Alessandro Betta. Solo quarto posto per Roberto De Laurentis.

A Riva invece il sindaco uscente Adalberto Mosaner attorno a mezzogiorno era dato attorno al 38%, in vantaggio su Cristina Santi, attorno al 30%, con Mauro Malfer al 25.