Coldiretti in piazza a Trento contro i cinghiali. E ne chiedono l’abbattimento

TRENTO. La Coldiretti è scesa nuovamente in campo sul tema della fauna selvatica e lo ha fatto con un flash mob che si tenuto questa mattina (giovedì 8 luglio) in piazza Dante, davanti al palazzo della Provincia. con una grande nuvola gialla, fatta di magliette e cappellini, in alcuni casi con sindaci che hanno indossato la fascia sopra la "divisa" d'ordinanza.

Inoltre la testimonianza di alcuni contadini danneggiati e di rappresentanti di Consorzi del territorio.

L’oggetto dell’iniziativa - conclusasi nei tempi previsti anche a causa della pioggia che ha iniziato a cadere - è costituito sempre dai cinghiali e dal crescente disagio che l’aumento incontrollato di questo tipo di fauna nel territorio nazionale sta causando nelle campagne, nei borghi e nei paesi, nelle città-medio piccole, fino a lambire in maniera sostanziale le aree periferiche delle grandi città.

La manifestazione - cui hanno partecipato oltre 150 agricoltori, accompagnati da vari primi cittadini dei Comuni più interessati dal problema - iniziata alle 9.30, si è tenuta contemporaneamente in tutte le regioni d’Italia.

Ed in piazza Dante, dove era presente pure una troupe della Tv austriaca, sono giunti i saluti dei parlamentari trentini impegnati nei lavori d'aula.

“Si tratta della prima di una serie di iniziative – ha spiegato il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi - per porre l’attenzione su un disagio che tocca non soltanto molteplici attività economiche, ma impatta anche sulla vita dei cittadini.

La diffusione del cinghiale rappresenta un problema serio in molte regioni e anche nella nostra provincia, se non si adottano in tempi brevi misure adeguate, ci ritroveremo in poco tempo con una crescita incontrollata dei capi e conseguenze gravi dal punto di vista economico e sociale.

Lo scopo è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni a tutti i livelli per trovare insieme le giuste soluzioni”.

Al termine del flash mob i vertici di Coldiretti hanno consegnato al presidente della Provincia Maurizio Fugatti ed all’assessora provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli il documento di “procedura per il controllo della specie cinghiale ed il contenimento in ambito urbano”, una proposta normativa concreta che verrà presentata in tutte le regioni d’Italia.

La Coldiretti in piazza davanti alla Provincia: «Fermate i cinghiali» La Coldiretti è scesa in piazza, questa mattina a Trento, così come in tutte le regioni italiane, con un flash mob contro i cinghiali. Davanti al palazzo della Provincia, in piazza Dante, la Coldiretti ha chiesto nuove misure per contenere la diffusione dei cinghiali, che arrecano gravi danni all'agricoltura e ai pascoli.

“Coldiretti – ha affermato il direttore Enzo Bottos - non si limita a denunciare il problema ma dopo averne analizzato le dinamiche, propone una soluzione concreta attraverso una proposta di legge. Una delle principali novità è la possibilità, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, data ai proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all’allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale.

Le autorizzazioni rilasciate dovranno ovviamente essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie”.

L’Assemblea Antispecista, promotrice insieme al Centro sociale Bruno della campagna StopCasteller, replica alle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Coldiretti Trentino.

«La caccia», dichiarano gli attivisti, «lungi dall’avere una funzione di “riequilibrio faunistico” è causa diretta della proliferazione del cinghiale e quindi anche dei danni causati all’agricoltura e degli incidenti stradali.

«Studi pluriennali fatti da esperti, associazioni che da anni cercano di fare informazione in merito, come la Lega per l'abolizione della caccia, e anche lo scienziato Andrea Mazzatenta, docente alla Facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Teramo, hanno spiegato molto chiaramente perché la caccia con il fucile e le mute di cani rappresentano proprio ciò che non si deve fare se si vuole controllare la specie».

«Questo animale - ha dichiarato il professor Mazzatenta ai giornali - è organizzato in una società matriarcale: ogni famiglia è comandata da una femmina, la “matrona” o matriarca, madre di tutti i componenti (tranne i maschi maturi, che vengono allontanati dal gruppo).

La matrona emette un feromone che blocca l’estro delle altre femmine: lei è l’unica che si riproduce, ma è anche quella che è più a rischio per la caccia, perché negli spostamenti mette al sicuro i piccoli e tutti i componenti del gruppo e finisce per esporsi di più ai colpi dei cacciatori.

Se viene uccisa, però, il blocco scompare e tutte le altre femmine vanno in estro. Risultato: se prima la matrona aveva 5-6 cuccioli, poi le sorelle finiscono per formare gruppi di 50 esemplari».

«La soluzione non sono quindi gli abbattimenti ma le recinzioni elettrificate, e lasciare i cinghiali in pace facendo affidamento alla natura e ai predatori naturali del cinghiale: lupi, volpi e poiane, a patto che non siano cacciati anche loro».