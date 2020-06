Ciao "Gerry", il Trentino piange un giornalista senza età

PERGINE VALSUGANA. E' scomparso Roberto Gerola. Per noi colleghi è una notizia difficile da dare. Il giornale "Trentino", tutta la comunità di Pergine e il mondo del giornalismo della nostra regione piangono una persona di grande umanità, cordialità e simpatia e un professionista molto stimato e appassionato, che ha raccontato il Trentino prima come giornalista all'Alto Adige e poi come corrispondente del "Trentino".

Fino agli ultimi giorni ti abbiamo trovato al telefono, pronto a rispondere alla chiamata per fare il servizio, anzi i servizi, del giorno, perché non eri certo uno che si tirava indietro "Gerry", come ti chiamavamo da sempre.

Quasi leggendari erano i tuoi racconti di quando lavoravi a Trento, con un gruppo storico di giornalisti che era una squadra affiatata di colleghi ma anche di amici. In contatto non telematico ma fisico con Bolzano, dove c'erano la tipografia e la rotativa. Altri tempi: per anni eri diventato il giornalista che, fianco a fianco con i tipografi, seguiva l'impaginazione della cronaca, quando la composizione era fatta con i caratteri di piombo. E amavi raccontarlo. Ma senza essere imprigionato dal passato, anzi. Eri immerso nella quotidianità, come un giornalista "senza età" come te, riusciva ad essere. E a tutto si poteva pensare di te, tranne che fossi un "anziano", vista la reattività e l'entusiasmo con cui ti proiettavi sul territorio. Sul tuo territorio.

Già, perché eri un' "istituzione" in Valsugana e lo sapevi bene: ne seguivi da sempre le cronache, avevi visto succedersi sindaci, politici, commercianti... Bonario ma al tempo stesso sanguigno, eri uno che scriveva le notizie ma anche "le viveva", infervorandosi per sostenere le tue idee.

E poi eri una colonna degli alpini: sui tuoi pezzi sulle penne nere potevamo sempre contare sia noi giornalisti che i tuoi amici dell'Ana. Conoscevi le persone ed eri conosciuto da tutti.

Caro Gerry, te ne sei andato stamattina alle 7.30. E' difficile dare questa notizia. Molto, perché noi tutti non riusciamo a immaginare un giornale senza di te. Non riusciamo a pensare che non ti potremo vedere più sbucare d'improvviso in redazione, con la tua andatura incerta e la battuta sempre pronta, per darci un saluto. O chiamarti per chiederti una foto, un articolo, per sentirci dire: "Vado, quanti moduli ti servono?". (l.m.)

Il ricordo del direttore Paolo Mantovan: "Un grande grazie a Roberto. Giornalista tutto d’un pezzo, che non cedeva mai sui principi, che amava la notizia e che sapeva infuriarsi e appassionarsi sempre. Nel tempo in cui abbiamo lavorato con lui ci ha comunicato tanta passione ed energia, la capacità di uscire da un grave incidente persino più forte di prima, la straordinaria virtù di saper soffrire in silenzio. Ci mancherà".