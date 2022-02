Centro culturale russo a Merano, bloccata la convenzione per la cessione gratuita

MERANO. I riflessi della guerra in Ucraina arrivano fino in Alto Adige, dove la Provincia ha bloccato l'iter per la convenzione - su cui si era lavorato per anni - che avrebbe dovuto trasferire gratuitamente per 30 anni Villa Borina, Villa Katharina e la chiesa ortodossa di Merano alla città di Mosca.

I russi, in cambio, dovevano spendere una cifra attorno ai 3,5 milioni di euro per provvedere alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici, uno dei pochi centri culturali russi esistenti in Italia.

Sergei Cheremin, ministro vicino a Putin, è il presidente dell'associazione, istituita nel 2009 per promuovere le relazioni fra l'Alto Adige e la Russia nei settori della cultura, della ricerca, del turismo, dell'economia e dello sport. Tra i soci fondatori ci sono la Libera Università di Bolzano, la Provincia, il Comune di Merano, la Camera di commercio e diverse organizzazioni russe, fra queste anche l'ambasciata russa a Roma.

L'accordo era stato trovato lo scorso anno - riporta la Rai di Bolzano - ma mancava ancora la firma per i ritardi di Mosca nell'indicare la controparte della Provincia.

La lista Rösch/Verdi, si legge in una nota, accoglie "favorevolmente la decisione da parte della Provincia per la quale al momento il complesso di palazzine dello Zarenbrunn a Merano non sarà ceduto alla città di Mosca. Ci si augura che proprio in questo momento di guerra e di esodo esso possa diventare un rifugio per le persone provenienti dall'Ucraina e in cerca di protezione. La lista Rösch/Verdi invita il governo provinciale ad agire in questo senso e ad adottare le opportune misure al riguardo".