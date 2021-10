Castel Trauttmansdorff vince il premio al giardinaggio ecologico

MERANO. Il progetto "Diversity" presentato dai Giardini di Castel Trauttmansdorff ha vinto il premio europeo Ecological Gardening 2021. Dal 2015, "Natur im Garten", rappresentato dalla provincia della Bassa Austria e dalle associazioni "European Garden Association - Natur im Garten International" e "Natur im Garten" GmbH, assegna ogni due anni un premio per riconoscere i risultati più meritevoli in ambito di giardinaggio ecologico. I Giardini di Castel Trauttmansdorff hanno presentato il progetto "Diversity - l'importanza della diversità biologica per l'uomo, gli animali e le piante" partecipando al concorso nella categoria "Promozione della biodiversità nei giardini e negli spazi verdi".

L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere il concetto di "diversità" attraverso l'esperienza e l'apprendimento, sensibilizzando gli ospiti dei Giardini in modo innovativo grazie a un percorso che si snoda lungo tutto il perimetro di Trauttmansdorff.

"Diversity" ha vinto confrontandosi con altri 11 progetti di grande qualità provenienti da Germania, Austria, Russia e Paesi Bassi. Il progetto dei Giardini di Castel Trauttmansdorff rappresenta un reale valore aggiunto per le persone e l'ambiente ed è un contributo all'aumento della biodiversità. L'annuncio dei progetti vincitori ha avuto luogo, dopo un'approfondita valutazione da parte della giuria, ieri mercoledì 6 ottobre sull'isola di Mainau in Germania, si legge in una nota dei giardini.