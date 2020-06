Caporal Maggiore degli alpini in servizio a Bolzano muore contro un albero

BOLZANO. Un grave lutto ha colpito le truppe alpine di Bolzano. Francesco Guarnieri, 41 anni, Caporal Maggiore dell’Esercito da tempo 2° Reggimento Trasmissioni Alpino a Bolzano, è morto in un incidente in Puglia a Campi Salentina. Si trovava a bordo della sua Yamaha V max 1200 - quando per cause in via d'accertamento - ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada schiantandosi contro un albero.

Grande dolore tra i commilitoni del 2° Reggimento Trasmissioni Alpino presso il comando di via Vittorio Veneto a Bolzano.