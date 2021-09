Campionati di ciclismo, la città si riempie di eventi: al Muse il docufilm su Moser

TRENTO. Campionati Europei di ciclismo su strada a Trento. Oggi giovedì 9 settembre seconda giornata. Non solo gare ma anche tanti eventi in città Mercato del giovedì in piazza Fiera. Stasera al Muse, incontro con Francesco Moser. Gratuito ma obbligo prenotazione e Green Pass. In azione i carabinieri cinofili antiterrorismo.

Fino a domenica è allestita in piazza Cesare Battisti una mostra sulla storia del ciclismo, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, un viaggio nel tempo attraverso le immagini.

Sempre fino a domenica 12, ogni giorno dalle 18 alle 20, piazza Cesare Battisti ospita anche Vivi la bici: dialoghi su due ruote, incontri e racconti intorno alla bicicletta presentati dal giornalista e scrittore Marco Pastonesi, con l’accompagnamento dell’attore e musicista Massimo Lazzeri. Sei serate in compagnia di grandi ospiti di fama nazionale ed internazionale per dialogare insieme sul mondo delle due ruote a tutto tondo.

In bici con humor è invece la proposta dello Studio d’Arte Andromeda, che dall’11 al 12 settembre, dalle 13 alle 17 in piazza Cesare Battisti organizza sessioni di disegno umoristico dedicate al ciclismo e alla mobilità sostenibile. I disegnatori professionisti si cimenteranno in sessione di live drawing con caricature di ciclisti in gara e vignette umoristiche libere a tema ciclistico.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Alle Albere la cittadella degli Europei di ciclismo Oggi, giovedì 9 settembre, seconda giornata di gare degli Europei di ciclismo a Trento. Alle Albere il circuito: gli atleti sono in pista già dal mattino. IL VIDEO

Il Muse ospita oggi, giovedì 9 settembre alle 21, la proiezione del film documentario “Moser, scacco al tempo” dedicato al campione Francesco Moser.

Per l’evento ingresso libero su prenotazione online, accesso consentito al pubblico munito di Green Pass. Eventuali modifiche alla programmazione verranno oggi attraverso i canali online del museo. Per maggiori informazioni: museinfo@muse.it – n. tel. 0461 270391.

Domani, venerdì 10 settembre alle 21 a palazzo Geremia è in programma “La strada è di tutti, a partire dal più fragile”, a cura della Fondazione Scarponi. Nel ricordo di Michele Scarponi, un confronto tra campioni e amministratori sul tema della sicurezza per chi va in bicicletta. Ingresso libero su prenotazione, da effettuarsi via email a info@fiab-trento.it, accesso consentito al pubblico munito di Green Pass.

La Sezione Alpini di Trento festeggia i suoi 100 anni sabato 11 settembre alle 20.30 sul Doss Trento il Concerto del centenario, organizzato in collaborazione con il coro della Sosat. Accesso libero con presentazione obbligatoria di Green Pass, per l’occasione sarà garantito un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal parcheggio ex Italcementi.

Domenica 12 settembre torna Trento in bici a cura di Fiab, pedalata gratuita con partenza alle 9 da piazza Duomo, aperta a tutti su iscrizione, per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Partecipazione libera su prenotazione, da effettuarsi all’ufficio informazioni dell’Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi chiamando il numero 0461 216000 o scrivendo a info@discovertrento.it