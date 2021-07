Camion si ribalta sull’A22: traffico in tilt fra Bolzano e Egna

BOLZANO. Traffico in tilt sull’Autobrennero nelle prime ore di questa mattina, giovedì 29 luglio. Secondo le prime informazioni, un camion si è ribaltato poco prima delle 6.30 nei pressi di Vadena, in direzione sud. Il camionista è uscito indenne e da solo dal mezzo senza conseguenze ma l’incidente ha paralizzato la circolazione nel tratto fra Bolzano sud e Egna. I vigili del fuoco dovranno lavorare non poco per recuperare il mezzo: verrà adoperata una grande gru. Al momento non sono note le cause dell’incidente.