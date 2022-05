Camion a fuoco sull’A22: chiusa per due ore la corsia sud a Bressanone

BRESSANONE. Disagi sull’A22 a causa dell’incendio di un camion nella tarda mattinata di oggi sull’A22.

Il mezzo pesante ha preso fuoco in direzione sud, all’altezza di Bressanone. La corsia sud è chiusa da circa 2 ore.

In azione i vigili del fuoco, come mostra la foto sotto, scattata da Fabio De Villa.

Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Un’alta colonna di fumo si è levata verso il cielo: era visibile da diversi chilometri.