Bressanone, silos a fuoco nella notte

BRESSANONE. Incendio di un silos legato al sistema di aspirazione alla Rubner Holzbau, in zona industriale di Bressanone, ieri sera dopo le 22.

Circa 40 pompieri di Bressanone al lavoro per diverse ore. Grazie al loro celere intervento l’incendio, nel giro di poco, è stato dapprima controllato e, poi, del tutto domato. Questo ha impedito al fuoco di diffondersi e i danni sono stati lievi.













Silos a fuoco nella zona industriale di Bressanone (foto Fabio De Villa e vigili del fuoco di Bressanone)

Si tratterebbe del terzo episodio nel giro di un anno.