Botte e minacce alla moglie, stalker allontanato da casa

TRENTO. Un uomo di 39 anni bosniaco è stato denunciato e colpito da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L'uomo - ha accertato la Squadra mobile di Trento - ha minacciato e percosso più volte la moglie, portata a soffrire di un perdurante stato di prostrazione psicologica. Atti di violenza che sono iniziati nel mese di luglio del 2019 e si sono protratti fino a dicembre. Dalle indagini sono emersi più episodi di maltrattamenti fisici e psicologici.

In particolare, in un'occasione, nel cuore della notte il 39enne ha svegliato la moglie rimproverandola di aver baciato un amico, distruggendole il tablet e tagliando con una forbice le sue borsette. Poi l'ha colpita con schiaffi e pugni, servendosi anche di un bastone e provocandole la rottura del timpano. In altre occasioni nel mese di dicembre , l'uomo l'ha prima colpita con uno schiaffo e poi l'ha minacciata con un coltello. L'epilogo di questa escalation di violenza, che ha indotto la donna ad allontanarsi da casa trovando rifugio da un'amica, vi è stato metà dicembre scorso. Nell'occasione la donna è stata picchiata ed il marito le ha stretto il viso violentemente e quindi ha trovato la forza per denunciare il coniuge presso la Questura di Trento.