Bonus pubblicità, sarà al 30% sull'intero investimento 2020

A seguito dell’emergenza Covid-19 il Governo Italiano, con il decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia”, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020.

Per sostenere il ruolo pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica, il governo ha stabilito per decreto che per il 2020 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari sia concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati e non più nella misura del 75% degli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente.

Il bonus pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio.

La domanda di accesso al beneficio si presenta dal primo e il 30 settembre 2020, con le modalità previste negli anni scorsi. Questa è la cosiddetta comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione, una sorta di “prenotazione” del bonus.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il primo e il 31 marzo 2020 (termini ordinari previsti dalla norma) restano comunque valide. Tutti coloro che hanno inviato o inviano la comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità 2020 nel corso di questo mese di marzo, hanno validamente effettuato la procedura.

Si apre poi una seconda finestra, nel prossimo mese di settembre, per le comunicazioni relative al bonus pubblicità 2020 utilizzando le nuove regole.