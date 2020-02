BOLZANO. Un uomo è stato accoltellato questo pomeriggio in piazza Verdi, nel centro di Bolzano, riportando ferite giudicate gravi. Il fatto è accaduto dopo le 18. Il ferito ha riportato profondi tagli all'addome. Per ora non si conoscono altri dettagli.

Sul posto ambulanza, automedica, Croce Bianca e la polizia.