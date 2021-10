Bolzano, sulla Collina dei Saggi un albero per Lidia Menapace e Nella Mascagni

BOLZANO. Nella Lilli Mascagni e Lidia Brisca Menapace sono le prime due donne, due partigiane, ad essere ricordate con un albero sulla Collina dei Saggi a Bolzano.

La cerimonia di piantumazione si è svolta in presenza del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, di autorità politiche cittadine e provinciali tra le quali gli assessori comunali Chiara Rabini, Stefano Fattor e Juri Andriollo, l'assessore provinciale Massimo Bessone.

L'iniziativa promossa dalla Città di Bolzano e sostenuta dal Centro per la Pace rientra nell'ambito del progetto Collina dei Saggi, uno spazio verde dedicato alla memoria di cittadini che si sono distinti attraverso la loro condotta straordinaria e hanno contribuito a promuovere la cultura della pace e della solidarietà presso la cittadinanza locale.

Un albero piantato in memoria degli uomini e alle donne che nel corso della loro vita hanno fatto brillare la cultura e la conoscenza disseminando nel mondo la pace, la solidarietà, la giustizia, il diritto e la speranza. Bolzano dedica infatti ai saggi che hanno avuto profondi legami con la Città, questo giardino della memoria perché la sapienza possa risvegliare in ogni cittadino la passione per l'umanità.

La cerimonia si è aperta con un' introduzione musicale di un ensemble di trombe del Conservatorio di Musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quindi con l'intervento del sindaco Caramaschi che ha tratteggiato il profilo delle due eminenti figure che hanno offerto "un significativo contributo alla crescita e allo sviluppo democratico del capoluogo con riferimento agli ideali che ne hanno ispirato l'azione". E' seguito poi il ricordo di Andreina Mascagni, figlia di Nella e Marta Brisca, nipote di Lidia Menapace, che oltre al tratto umano, hanno messo in evidenza l'impegno profuso da entrambe nel trasmettere i principi ed i valori della democrazia.