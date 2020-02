Bolzano, statale 12 chiusa dalle 9.30 alle 16.30, lunedì stop anche all'A22

BOLZANO. L’operazione urgente di disgaggio del costone del Virgolo è entrata nel vivo e i disagi per la circolazione proseguiranno fino a lunedì 10 febbraio, quando sarà anche chiusa l'A22 per un quarto d'ora.

Anche domenica la SS12 sarà interrotta dalle 9.30 alle 16.30 tra il tunnel del Virgolo e l'accesso Ponte Virgolo. Il traffico in arrivo dalla rotonda di Ponte Roma e da Oltrisarco verrà deviato lungo viale Trento, Ponte Loreto e via Mayr Nusser, per poi ricongiungersi alla statale del Brennero su Ponte Virgolo in direzione nord. Il medesimo corridoio sarà percorribile dai veicoli che provengono dalla direzione opposta.



































































Bolzano, in parete con il tritolo: pronti al disgaggio Una squadra specializzata arrivata da Rovereto ha montato le reti sul costone pericolante di 800 tonnellate (fotoservizio di Matteo Groppo): LEGGI L'ARTICOLO: Disagi alla viabilità fino a lunedì

Per la giornata di lunedì sono programmate le operazioni di brillamento. La SS12 sarà off-limits dalle ore 9 nel tratto compreso fra il tunnel del Virgolo e Ponte Campiglio, e sarà necessario chiudere anche l’autostrada del Brennero in entrambe le direzioni fra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud fra le 10.55 e le 11.10. Dalle ore 13 la situazione dovrebbe tornare lentamente alla normalità con brevi interruzioni necessarie alla rimozione del materiale.

Durante i lavori, sarà interdetto l'accesso al fiume Isarco, e non sarà dunque possibile svolgere attività di pesca o accedere comunque alle rive e al letto del corso d'acqua. Anche i curiosi sono invitati ad evitare la zona delle operazioni.