Bolzano, ottantenne trova uno straniero nella sua abitazione

BOLZANO. Paura venerdì sera per un ottantenne bolzanino, che si è trovato in casa un marocchino di 43 anni regolare in Italia ma senza fissa dimora. E’ accaduto in una abitazione (in corso di ristrutturazione) nel quartiere Piani di Bolzano.

Lo straniero alla vista dei militari dell’Arma ha iniziato a ingiuriarli e ha provato anche a colpirli ma è stato bloccato e condotto in caserma ove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.