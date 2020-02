Bolzano, Hotel Laurin: ok del Comune al centro wellness sotto il parco

BOLZANO. Un centro wellness e un centro di medicina estetica per migliorare l’offerta dell’hotel Laurin. La giunta comunale, nella seduta di ieri, ha dato il via libera alla richiesta di modifica al piano paesaggistico nonché alla rettifica della perimetrazione del parco privato, sottoposto a tutela, dell'hotel "Laurin" tra via Laurino e viale della Stazione, per consentire la realizzazione di un centro benessere-bellezza sotto il parco.

L'hotel "Laurin", costituito dall'edificio principale, realizzato nel 1910 e sottoposto a tutela storico-artistica, dispone infatti di un ampio parco privato con numerosi alberi che non saranno interessati dai lavori. L’intervento inizierà in autunno per concludersi nel 2222. Il progetto è firmato dall’archistar Boris Podrecca.