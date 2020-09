Bolzano, exit poll della Rai: ballottaggio Zanin-Caramaschi

BOLZANO. Bolzano verso il ballottaggio tra Renzo Caramaschi e Roberto Zanin. E' questo l'esito del primo exit poll per le comunali di Bolzano, diffusi dalla Tgr Raidopo le 15 di oggi, 21 settembre, alla chiusura dei seggi.

Il sindaco uscente sarebbe tra il 29 e il 33% mentre il candidato del centrodestra sarebbe avanti con una forbice tra il 33 e il 37%. Terzo Luis Walcher con una forbice tra il 10,5 e il 14,5% e quarto Angelo Gennaccaro tra il 4,5 e il 6,5%.

L'elaborazione è a cura del Consorzio Opinio Italia ed è stato commissionato dalla Rai per il referendum costituzionale, per le regionali e per alcuni dei principali comuni.