Bolzano: disinnescata la bomba, operazione finita

Bolzano. Operazione conclusa. Puntali come un orologio svizzero, gli artificieri del 2° Reggimento Genio Guastatori Alpino della Brigata Alpina "Julia" dell'Esercito Italiano hanno reso inoffensiva la bomba della seconda guerra mondiale da 500 libbre trovata in piazza Verdi durante i lavori per la realizzazione del complesso Waltherpark. La sirena che ha decretato la fine dell'emergenza è suonata alle 10.42 di oggi domenica 27 settembre.



















Bomba Day, la "bestia" non fa più paura Alle 10.42 terminate le operazioni per il disinnesco dell'ordigno da 500 libre rinvenuto in piazza Verdi a Bolzano.