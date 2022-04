«Bimbominkia» è diffamazione aggravata. Lo ha stabilito la Cassazione

TRENTO. Offese su Facebook Enrico Rizzi chiamandolo “Bimbominkia”: la Cassazione ha stabilito che è diffamazione aggravata.

La donna, una trentina, si era scagliata contro il coordinatore nazionale del Partito animalista europeo. Lo aveva ripetutamente offeso riferendosi a lui con un apostrofo categorico, “Bimbominkia”.

Titolare del proprio profilo, la donna, insieme ad altri, era soprattutto amministratore di un gruppo Facebook chiamato “#Rizzibimbominkia”.

Era il 2014: il gruppo (che contava oltre 2.000 membri) era stato creato in seguito alle esternazioni del coordinatore dopo l’uccisione dell’ orsa Daniza, in Trentino. Diego Moltrer, presidente autonomista del Consiglio regionale, in quei giorni era morto per infarto durante una battuta di caccia, e subito Rizzi (che si era fatto conoscere in Trentino per le proteste contro l'uccisione dell'orsa Daniza) aveva gioito, prima sui social, poi in diretta radiofonica a “la Zanzara”.