Biker cade dalla bici e finisce i campagna: soccorso e portato in elicottero all’ospedale

TERMENO. Un biker è rovinato a terra mentre stava pedalando lungo la Strada del Vino, a nord di Termeno. Il ciclista è caduto dalla bici finendo in un campo a bordo della strada; nell’impatto con il terreno ha riportato gravi ferite. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. L’uomo è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca e i vigili del fuoco in appoggio all’elicottero, oltre ai carabinieri per la gestione del traffico (la strada è rimasta chiusa circa un’ora) e i rilievi dell’incidente.











