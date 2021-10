Badanti, colf baby-sitter? Ora scendono in campo le Acli trentine

TRENTO. Da una collaborazione tra Patronato Acli e Caf Acli è nato un nuovo servizio per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro domestico in provincia di Trento e per semplificare la gestione del rapporto di lavoro da parte delle famiglie.

"Incontra Lavoro" mira a fornire un servizio completo che accompagni le famiglie in tutte le fasi del processo, dalla ricerca alla assunzione di badanti, colf e baby-sitter.

"Se nel periodo della pandemia - sottolinea il presidente delle Acli trentine Luca Oliver - il numero di badanti e colf regolarmente assunti è cresciuto, questo è un campo fortemente caratterizzato dal lavoro irregolare che le Acli vogliono contribuire a far emergere dall'illegalità, facilitando il processo che porta verso la stipula di contratti regolari".

"Un altro obiettivo del progetto - ha aggiunto - riguarda l'accompagnamento dei collaboratori e delle collaboratrici famigliari nell'inserimento nelle singole famiglie e la società trentina, che si concretizzerà in percorsi formativi dedicati e personalizzati che coinvolgeranno queste particolari figure professionali nella costruzione di un ambiente sociale accogliente ed inclusivo".

In Trentino, secondo l'Osservatorio dell'Inps, i lavoratori domestici sono passati da 6.078 del 2019 a 6.529 del 2020, a conferma del trend nazionale. Il questa prima fase, il servizio sarà attivo nelle zone di Trento, Rovereto, Piana Rotaliana e valli di Non e Sole.