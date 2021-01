Azione comune delle regioni alpine per i ristori. Failoni: “Impianti a fune discorso a parte”

Trento. "Nelle prossime ore uscirà un documento delle regioni dell'arco alpino nel quale sono indicate le richieste precise di tutti settori. Probabilmente verranno esclusi impianti a fune, perché si sta lavorando con il sottosegretario Laura Castelli su una soluzione importante".

Così, l'assessore al turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni, in risposta a un'interrogazione relativa agli indennizzi per le attività turistiche danneggiate dal coronavirus presentata in Consiglio provinciale da Alessandro Olivi (Pd).

A quanto si legge in un comunicato, Failoni ha inoltre spiegato che la proposta verrà affinata con le altre regioni alpine e con la Regione Abruzzo. Vi è comunque la possibilità che lo Stato assegni una quota dei ristori direttamente alla Provincia.

"E' la prima volta che le regioni alpine lavorano in accordo, e le proposte sono state avanzate in modo che lo Stato non possa dire che sono fuori scala. Un lavoro che è stato accelerato dopo le dichiarazioni del ministro Gualtieri di voler fare un decreto già giovedì", ha specificato Failoni.