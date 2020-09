Autobus e treni, il Governo porta il limite di carico dal 50 all'80%

TRENTO. Il Governo apre sull'incremento della capienza di carico dei mezzi di trasporto pubblico, portando il limite dal 50 all'80%. Lo comunica una nota della Provincia autonoma di Trento, evidenziando come la richiesta avanzata dal presidente Maurizio Fugatti e da altri rappresentanti di territorio durante la conferenza unificata in corso con i ministri agli affari regionali, ai trasporti e alla salute sia stata accolta.

L'apertura del Governo sulla capienza dei mezzi di trasporto pubblico riguarda - a quanto riportato - anche i mezzi ferroviari, interessando di fatto la totalità dell'utenza dei mezzi pubblici, non solo gli studenti. I nuovi parametri prevedono comunque il rispetto di precisi protocolli atti a ridurre al massimo possibile le situazioni di esposizione al contagio.

Soddisfazione è stata espressa da Fugatti, che ha sottolineato come «la soluzione individuata rappresenti un buon compromesso per difendere da un lato la salute pubblica senza inibire il funzionamento di sistemi complessi, come il trasporto pubblico».