Autobus con a bordo 39 studenti finisce fuori strada: due feriti a Prato allo Stelvio

PRATO ALLO STELVIO. Un autobus con a bordo 39 studenti è finito fuori strada e si è ribaltato stamane, attorno alle 7.20 nei pressi della scuola media di Prato. Fortunatamente, solo 2 sono rimasti lievemente feriti e tutti sono riusciti a lasciare il veicolo.











Autobus con 39 studenti a bordo si ribalta: paura a Prato allo Stelvio Fortunatamente, solo 2 sono rimasti lievemente feriti e tutti sono riusciti a lasciare il veicolo (foto vigili fuoco)

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e si stanno occupando delle complesse operazioni di pulizia e montaggio.

Gli studenti sono stati assistiti dal servizio di soccorso e dai vigili del fuoco e portati nella palestra dei vigili del fuoco.