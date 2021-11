Auto si schianta contro un camion sull’A22, grave una donna

FIE’. Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto stamattina alle 9.30 sulla corsia nord dell'autostrada del Brennero: secondo le prime informazioni, un'auto si è scontrata con un camion.

L'incidente è avvenuto sulla corsia nord dell'autostrada del Brennero tra Bolzano Nord e Chiusa, nel comune di Fiè.

La conducente è stata trasportata in elicottero con gravi ferite all'ospedale di Bolzano, non versa comunque in pericolo di vita. Nel frattempo l'autostrada è stata riaperta. Durante la chiusura si era formata una coda di sei chilometri.