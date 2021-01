Atterraggio d'emergenza a Verano, un ferito lieve

BOLZANO. Atterraggio d'emergenza questo pomeriggio a Verano. Un piccolo velivolo è stato costretto a toccare terra per problemi ancora in via d'accertamento.

Stando alle prime informazioni ci sarebbero state due persone a bordo ed una si sarebbe ferita in modo lieve.

Sul posto si è portata l'eliambulanza, contestualmente sono intervenuti i vigili del fuoco di Verano, il soccorso alpino e i carabinieri.