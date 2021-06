Arriva un’altra ondata di caldo: il picco in Trentino domani

TRENTO. “Molto soleggiato e molto caldo con probabile picco di calore per questa settimana. Probabilità di rovesci e temporali pomeridiani o serali molto bassa. Venti moderati sud-occidentali in quota e brezze moderate in valle”.

Questa è la previsione di Meteotrentino per domani, lunedì 28 giugno. Una giornata che sarà segnata dal caldo intenso in tutta Italia e che ha spinto la Provincia di Bolzano ad emanare una sorta di allerta.

La ragione di questa ondata di caldo? L’espansione dell’anticiclone nord africano verso l’Italia dove – al sud – le massime raggiungeranno tranquillamente i 40 gradi.

Per martedì 29 giugno la previsione in Trentino è di un cielo molto soleggiato con formazione di cumuli sui rilievi nelle ore più calde e possibilità di qualche locale rovescio o temporale. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 30 probabilmente ancora soleggiato al mattino con rovesci e temporali più diffusi al pomeriggio e in serata. Giovedì soleggiato ma ancora parzialmente instabile. Venerdì molto soleggiato e stabile.