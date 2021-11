Arriva la neve e il Bondone fa il pieno di scialpinisti: oggi in massa nella prima uscita della stagione

TRENTO. La prima vera nevicata della stagione ha fatto riesplodere la voglia di sci nei trentini che nella mattinata di oggi, ultima domenica di novembre, hanno preso d’assalto le montagne della provincia. In azione soprattutto gli appassionati di scialpinismo, che si sono fiondati in massa, ad esempio, sul Monte Bondone, per godersi un giro con gli sci ai piedi in mezzo agli alberi, sui sentieri e nella neve fresca.

A quanto sembra, secondo i racconti degli stessi sciatori, c’era davvero tanta gente a salire e scendere lungo i versanti della montagna.

A molti è stato richiesto uno sforzo ulteriore, quello di montare le catene da neve per raggiungere la località montana.