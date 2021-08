Riaperta la strada della Maza fra Arco e Nago, chiusa per la troppa acqua sulla carreggiata

ARCO. Riaperta (prima a un solo senso di marcia, con direzione da Nago verso Arco, poi in entrambi i sensi), la strada della Maza, chiusa poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 1 agosto, per colpa della presenza di grandi quantità di acqua sulla carreggiata in seguito alle abbondanti precipitazioni che stanno colpendo anche l’Alto Garda come il resto del Trentino. A comunicarlo è la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro. Sul posto sono stati impegnati in vari interventi anche i vigili del fuoco di Arco e il personale della Provincia.





























Maltempo senza sosta: ecco la casa invasa dalla grandine Il maltempo provoca danni ingenti nella nostra: ecco le immagini della casa di Corvara invasa dalla grandine ma anche le strade allagate e gli alberi sradicati dal vento (foto vigili del fuoco)