In Trentino è allerta meteo, ad Arco torna la paura. Il sindaco Betta: «Attenzione al massimo, i danni della scorsa notte sono stati ingenti»

Notte di paura per gli altogardesani e di duro lavoro per i vigili del fuoco, a incominciare da quelli del corpo di Arco: mercoledì 7 luglio sull'Alto Garda si è abbattuta una tempesta con vento e pioggia che è diventata anche grandine. Ingenti i danni: al Linfano il vento ha scoperchiato il tetto del Lidl, le travi sono finite nel campeggio adiacente, per fortuna senza fare feriti (foto vigili del fuoco di Arco)