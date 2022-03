Cade per 5 metri dalla falesia Policromuro, ferito un 60enne di Arco

TRENTO. Un alpinista di 60 anni di Arco è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi riportati dopo essere precipitato per circa cinque metri dalla falesia Policromuro, settore Abisso, a Massone di Arco.

All'origine dell'incidente - informa il Soccorso alpino - vi è un probabile errore nelle procedure di sicurezza in fase di discesa.

La chiamata al numero per le emergenze è arrivata alle 11.20 di oggi, mercoledì 16 marzo. Il tecnico dell'elisoccorso e l'equipe medica sono stati stati trasferiti sul posto per prestare le prime cure sanitarie all'uomo, rimasto sempre cosciente.

Il Soccorso alpino è stato allertato anche per un intervento sul sentiero che da Nago Torbole porta a malga Fiavei, per un escursionista veneto di 65 anni che ha accusato un malore in mattinata. L'uomo è stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero di Trentino emergenza.