Terribile schianto contro un camion a Dro, morti marito e moglie di Cesena

DRO. Sono marito e moglie, della zona di Cesena, in Trentino per assistere al concerto di Vasco, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Dro. La coppia era in sella alla stessa moto, che si è schiantata contro un camion.

I due mezzi procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione di Trento. I coniugi avevano dormito proprio a Dro con un gruppo di amici.