Scontro fra auto nella notte, feriti quattro giovani a Dro

DRO. I vigili volontari di Dro sono stati allertati ieri alle 23.40 per un incidente stradale sulla ss45 bis, in località Matoni, alla altezza del locale Jolly Blue. Coinvolte 2 auto, con 4 giovani feriti, non in gravi condizioni. Sul posto 10 vigili con tre mezzi. Presente anche il radiomobile di Riva del Garda e carro attrezzi per il recupero di entrambi i veicoli.

Sempre nel pomeriggio di ieri alle 13.30 i vigili sono intervenuti in supporto all'elisoccorso per la caduta di un centauro di 30 anni nella pista del Ciclamino a Pietramurata. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Arco e altre due al Santa Chiara di Trento in elicottero per accertamenti. Non sono in pericolo di vita. E’ intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Dro.