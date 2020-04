Ranzo, incendio boschivo in quota: interviene l'elicottero

RANZO. Incendio boschivo nella notte sopra Sarche di Madruzzo. Dalle 5 del mattino i vigili del fuoco di Vezzano supportati da alcuni pompieri di Calavino stanno operando per domare le fiamme sul Dain Piccolo. A Ranzo la base operativa e dove è stato installato un vascone di rifornimento per l'elicottero.

Incendio nei boschi sulla parete rocciosa sopra Sarche Le fiamme stamane, 13 aprile. E' intervenuto l'elicottero che ha prelevato l'acqua da un vascone a Ranzo

Nel pomeriggio l'attività di bonifica proseguirà con il supporto anche dei colleghi di Cavedine, Lasino, Calavino, Padergnone e Terlago. Le operazioni sono coordinate dal comandante di Vezzano Sandro Leonardi.

I corpi della Valle dei Laghi inizieranno anche la distribuzione delle mascherine che tuttavia potrebbe subire un rallentamento.