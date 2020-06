Precipita con il parapendio a Malcesine, trentenne morto dopo il trasporto a Trento

MALCESINE. Era precipitato con il suo parapendio cadendo vicino alla piattaforma di atterraggio ieri, a Malcesine.

Trasportato al Santa Chiara di Trento, è morto nella notte. Vittima Marco Casella, milanese di 30 anni.

L'atleta era istruttore all'Aero Gravity di Milano. Così lo ricorda Sandro Andreotti: "I sogni sono quelle cose che sin da bambini ci portiamo dentro, a volte senza neanche saperlo li coltiviamo crescendo, il desiderio cresce sempre di più e maturando li fissiamo come mete possibili e necessarie per noi stessi. Il realizzarli sta poi in una miscela di fortuna, audacia e determinazione, terreno in cui i sogni crescono e spesso, ma non sempre, sbocciano.

Per te era facile sorridere e trasmettere positività con il tuo essere solare, eri appagato dalla tua vita e lo si percepiva solo guardandoti. Pietra miliare di Aero Gravity, tra i primi a sposare il progetto, il sogno. Abbiamo condiviso momenti unici e ti abbiamo ascoltato come un maestro, perché a volte ho sentito qualche bambino chiamarti così e i bambini, si sa, dicono sempre la verità.

Eri colto e sapevi esattamente cosa volevi, in questo non eri un ragazzo ma un vero uomo, un esempio di onestà unico.

Questo mondo ha bisogno di persone come te perché solo con uomini così si possono condividere e realizzare i sogni.

Io ti ringrazio a nome di tutti noi per quanto ci hai insegnato e quanto rimarrà scolpito nei nostri cuori.

Cieli blu Marco Casella."