Alto Adige: 14 nuovi positivi e un ricovero in più causa Covid

BOLZANO. Una persona ricoverata in più (non in rianimazione) e 14 positivi su circa 1500 test eseguiti.

Sono questi i principali dai del bollettino di oggi (20 settembre) dell’azienda sanitaria altoatesina sul Covid 19

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 200 tamponi PCR e registrato 1 nuovo caso positivo. Inoltre 13 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 22 (ieri erano 21)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 4

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 9

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.190 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 2.154