Alpe di Siusi, bimbo con lo slittino vola fuori pista e atterra sul piazzale: sequestrata l'area

SIUSI. E' stata sequestrata in vista dell’inchiesta della procura la zona dell'Alpe di Siusi teatrol del gravissimo incidente di ieri, venerdìn 28 febbraio.

Un bambino di cinque anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Il suo slittino è finito fuori controllo sulla pista Panorama, all’Alpe di Siusi, e il piccolo è stato sbalzato nel piazzale sottostante.

Il bimbo, in Italia con i genitori - la famiglia risiede in Germania –, ha perso il controllo della slitta su cui sedeva e, in piena velocità, è finito contro le protezioni sistemate al termine del tracciato, accanto all'Alpenhotel Panorama. Protezioni costituite da una barriera di neve: sarebbe stata proprio quella a tradire il bambino.



































































Anziché bloccarne la corsa, infatti, la neve si è trasformata una sorta di trampolino: il piccino che è andato a schiantarsi sul sottostante selciato in cemento, davanti al garage dell’Alpenhotel Panorama. Una dinamica incredibile.